Экономика
16:14, 11 марта 2026Экономика

Журналист рассказал об инфляции на примере беляша из Госдумы

Журналист Юнашев: За два года беляш в думской столовой подорожал на 40 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Виктория Панченко / Фотобанк Лори

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев проиллюстрировал темпы роста цен в России на примере динамики стоимости беляша из столовой в Госдуме. Ее оценку он привел в своем Telegram-канале.

По словам корреспондента, в 2024 году беляш стоил 90 рублей, в январе 2025-го подорожал примерно на 20 процентов, до 110 рублей, а летом цена выросла до 120. В итоге за два года блюдо выросло в цене сразу на 40 рублей, следует из комментария.

«И в 2026 году беляш продолжает ракетить — уже 130 рублей за штуку», — написал Юнашев, в шутку предложив инвестировать в замороженные беляши.

Ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили, что в ситуации, когда рост цен хоть и перестал ускоряться, но инфляция еще довольно высока, а ВВП пошел на спад, российская экономика оказалась на грани стагфляции. Сдерживать цены помогают слабый спрос и укрепление рубля, но в большинстве гражданских отраслей промышленности наблюдается стагнация, отметили, в частности, в ЦМАКП.

