Звезда «Мажора» рассказала о борьбе с неуверенностью в себе

Актриса Карина Разумовская заявила, что всегда борется с неуверенностью в себе

Актриса Карина Разумовская, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Трасса», призналась, что постоянно борется с неуверенностью в себе. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По словам артистки, она уверена, что это норма для всех людей: многие испытывают неуверенность, но просто не могут открыто говорить о ней.

«Даже за самым стойким и железным человеком всегда есть маленькая неуверенность в себе. Я живу и борюсь с этим каждый день. Когда кажется, что немножечко чего-то недотягиваешь в работе, в материнстве», — сообщила Разумовская.

Также Карина уточнила, что в таких случаях нужно переломить себя. «Иди и делай», — напутствовала она.

Ранее стало известно, что создатели нашумевшего сериала «Трасса», в котором главную роль сыграла Разумовская, начали работу над его продолжением.