12 марта: какой праздник отмечают в России и мире

В России 12 марта празднуют День запрета на уныние, а в мире говорят о том, почему важна цензура в интернете. Также в этот день ученые открыли новый сорт ананаса. Какие еще праздники выпадают на 12 марта 2026 года, а также в какие приметы верили наши предки — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работников уголовно-исполнительной системы

Профессиональный праздник установили в 2010 году. Дату выбрали не случайно, ведь в этот день в 1879 году император Александр II подписал документ, согласно которому создали тюремный департамент. Именно эта инстанция впоследствии стала системой исполнения наказаний в России.

работников уголовно-исполнительной системы.

День запрета на уныние.

Праздники в мире

Всемирный день против кибер-цензуры

С появлением интернета появилось понятие кибер-цензуры. Представители международной общественности выступили с инициативой учредить ежегодный праздник, чтобы привлечь внимание к цензуре на просторах сети.

В первую очередь это нужно для того, чтобы предотвратить экстремизм и терроризм, распространяемые в интернете, и тем самым обезопасить общество.

Всемирный день ананаса

Гавайи являются одним из крупнейших поставщиков ананасов, несмотря на то, что изначально фрукт родился в Бразилии.

12 марта 1970 года в гавайском научно-исследовательском институте вывели новый сорт ананаса, который отличается крепостью плода и медовым вкусом. Именно это событие стало причиной создания праздника.

Интересно, что в настоящее время известно около 60 сортов ананаса.

Фото: Habibur Rahman / Eyepix Group / Globallookpress.com

День свободы слова в интернете.

День крокусов.

День Солнца-Земли.

День компьютерного глюка.

День Альфреда Хичкока в США.

Какой церковный праздник 12 марта

День памяти преподобного Прокопий Декаполита, исповедника

Святой Прокопий был широко известен среди иноков множеством монашеских подвигов и чистотой души. В годы иконоборчества святой восстал против этой ереси и смело обличал тех, кто отступает от веры. Этим он навлек на себя гнев императора, который сам был иконоборцем. По приказу правителя Прокопия подвергли жестоким мучениям, а затем бросили в темницу. В заключении святой пребывал до самой кончины императора. Позже его выпустили. Конец своей жизни преподобный Прокопий Декаполит провел мирно в иноческих подвигах.

Православные верующие вспоминают:

преподобного Тита, пресвитера Печерского;

преподобного Тита Печерского, бывшего воина;

преподобного Фалалея Сирийского.

Приметы и традиции на 12 марта

Фото: Unsplash

Теплый ветер и капель предвещают теплое лето.

Нельзя кричать и ругаться — так можно привлечь темные силы.

Нельзя уезжать в дальние поездки — можно не вернуться назад.

Если обтереть дорожной грязью больные суставы, то вскоре недуг пройдет.

Хорошей приметой считается сходить в этот день в баню — отмыться от болезней, чтобы встретить весну чистыми.

Плохой приметой считается принимать у себя гостей — в дом можно принести беды и несчастья.

Кто родился 12 марта

Певец и шоумен родился в 1981 году в Узбекистане. Музыкальный талант у него проявился в пятилетнем возрасте — родители сразу отвели ребенка в музыкальную школу.

Первые аранжировки к своим песням Чумаков начал делать в 11 лет. Известность певцу принесло участие в конкурсе «Народный артист» в 2003 году.

Алексей Чумаков Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Русский ученый родился 12 марта (28 февраля по старому стилю — прим. «Ленты.ру») 1863 года в Санкт-Петербурге.

С 1908 года, будучи профессором Московского университета, организовывал различные экспедиции с целью поиска и изучения радиоактивных минералов. Благодаря ему в 1940 году начались исследования урана для получения ядерной энергии.

Вернадский за всю жизнь опубликовал 473 научных труда.

