В России 12 марта празднуют День запрета на уныние, а в мире говорят о том, почему важна цензура в интернете. Также в этот день ученые открыли новый сорт ананаса. Какие еще праздники выпадают на 12 марта 2026 года, а также в какие приметы верили наши предки — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День работников уголовно-исполнительной системы
Профессиональный праздник установили в 2010 году. Дату выбрали не случайно, ведь в этот день в 1879 году император Александр II подписал документ, согласно которому создали тюремный департамент. Именно эта инстанция впоследствии стала системой исполнения наказаний в России.
Какие еще праздники отмечают в России 11 марта
- День запрета на уныние.
Праздники в мире
Всемирный день против кибер-цензуры
С появлением интернета появилось понятие кибер-цензуры. Представители международной общественности выступили с инициативой учредить ежегодный праздник, чтобы привлечь внимание к цензуре на просторах сети.
В первую очередь это нужно для того, чтобы предотвратить экстремизм и терроризм, распространяемые в интернете, и тем самым обезопасить общество.
Всемирный день ананаса
Гавайи являются одним из крупнейших поставщиков ананасов, несмотря на то, что изначально фрукт родился в Бразилии.
12 марта 1970 года в гавайском научно-исследовательском институте вывели новый сорт ананаса, который отличается крепостью плода и медовым вкусом. Именно это событие стало причиной создания праздника.
Интересно, что в настоящее время известно около 60 сортов ананаса.
Какие еще праздники отмечают в мире 12 марта
- День свободы слова в интернете.
- День крокусов.
- День Солнца-Земли.
- День компьютерного глюка.
- День Альфреда Хичкока в США.
Какой церковный праздник 12 марта
День памяти преподобного Прокопий Декаполита, исповедника
Святой Прокопий был широко известен среди иноков множеством монашеских подвигов и чистотой души. В годы иконоборчества святой восстал против этой ереси и смело обличал тех, кто отступает от веры. Этим он навлек на себя гнев императора, который сам был иконоборцем. По приказу правителя Прокопия подвергли жестоким мучениям, а затем бросили в темницу. В заключении святой пребывал до самой кончины императора. Позже его выпустили. Конец своей жизни преподобный Прокопий Декаполит провел мирно в иноческих подвигах.
Какие еще церковные праздники отмечают 12 марта
Православные верующие вспоминают:
- преподобного Тита, пресвитера Печерского;
- преподобного Тита Печерского, бывшего воина;
- преподобного Фалалея Сирийского.
Приметы и традиции на 12 марта
- Теплый ветер и капель предвещают теплое лето.
- Нельзя кричать и ругаться — так можно привлечь темные силы.
- Нельзя уезжать в дальние поездки — можно не вернуться назад.
- Если обтереть дорожной грязью больные суставы, то вскоре недуг пройдет.
- Хорошей приметой считается сходить в этот день в баню — отмыться от болезней, чтобы встретить весну чистыми.
- Плохой приметой считается принимать у себя гостей — в дом можно принести беды и несчастья.
Кто родился 12 марта
Алексей Чумаков (45 лет)
Певец и шоумен родился в 1981 году в Узбекистане. Музыкальный талант у него проявился в пятилетнем возрасте — родители сразу отвели ребенка в музыкальную школу.
Первые аранжировки к своим песням Чумаков начал делать в 11 лет. Известность певцу принесло участие в конкурсе «Народный артист» в 2003 году.
Владимир Вернадский (1863 — 1945)
Русский ученый родился 12 марта (28 февраля по старому стилю — прим. «Ленты.ру») 1863 года в Санкт-Петербурге.
С 1908 года, будучи профессором Московского университета, организовывал различные экспедиции с целью поиска и изучения радиоактивных минералов. Благодаря ему в 1940 году начались исследования урана для получения ядерной энергии.
Вернадский за всю жизнь опубликовал 473 научных труда.
Кто еще родился 12 марта
- Ирина Понаровская (73 года) — джазовая и эстрадная певица, актриса.
- Вацлав Нижинский (1889 — 1950) — русский артист балета и хореограф.
- Василий Баженов (1737 — 1799) — архитектор, один из основоположников русского классицизма.
- Лайза Минелли (80 лет) — американская актриса, певица.
- Егор Дружинин (54 года) — российский актер, кинорежиссер, хореограф.