Американские военные начали покидать базы и вести борьбу против Ирана из отелей

Джалали: Военные США покидают базы и планируют атаки на Иран из отелей

Военные Вооруженных сил (ВС) США покидают базы и планируют атаки на Иран из отелей. Об этом рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

«Вы можете задать вопрос, почему мы стреляем по другим объектам, кроме американских военных баз. Я вам объясню: есть причина. Причина в том, что американцы покидают военные базы, базируются в определенных отелях и гостиницах и оттуда ведут и планируют борьбу против нас», — заявил он.

Посол отметил, что США и Израиль полностью нарушили международное право, проявив агрессию в отношении Ирана.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил, что применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в Ливане нарушает нормы международного гуманитарного права. Он отметил, что такая практика вызывает серьезные опасения относительно соответствия праву и причинения долгосрочного вреда мирным жителям и сельскохозяйственным угодьям.