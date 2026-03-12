Реклама

09:44, 12 марта 2026

Битцевский маньяк подал новую жалобу

Пичушкин подал кассационную жалобу на отказ перевести его ближе к Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок, подал новую жалобу на отказ перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Кассационная инстанция получила его обращение в конце февраля. В жалобе Пичушкин вновь просит сменить колонию «Полярная сова», находящуюся за Полярным кругом.

В декабре 2025 года Московский городской суд признал законным решение ФСИН, которая отказала битцевскому маньяку в переводе в другую колонию.

Он 18 лет сидит в «Полярной сове». На его счету 49 расправ. Их он совершил в московском районе Северное Бутово.

Пичушкин заявлял о готовности дать признательные показания по новым эпизодам.

