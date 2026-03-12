Реклама

09:06, 12 марта 2026Ценности

Ультранизкая посадка станет трендом у россиян

Стилист Александр Рогов: Ультранизкая посадка станет трендом у россиян
Екатерина Ештокина

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Стилист Александр Рогов перечислил россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале, насчитывающем 185 тысяч подписчиков.

Модный эксперт заявил, что бренд Chanel создает тенденции, которые станут актуальными на будущий осенне-зимний сезон 2026/2027. По словам специалиста, в моду вновь вернется ультранизкая посадка, а также суперузкие солнцезащитные очки.

Среди прочего, подчеркнул Рогов, популярной также станет ярусная многослойность.

Ранее в марте россиянам назвали самую модную вещь в гардеробе на осень и зиму. Александр Рогов разместил снимки моделей, которые дефилировали на показах брендов Hui, Zomer, Conner Ives, Etro, Marine Serre и других. Их образы объединяла одна деталь — шелковый платок.

