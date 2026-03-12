Реклама

18:12, 12 марта 2026Мир

Главком НАТО ответил на вопрос о причастности США к атаке на школу в Иране

Главком ОВС НАТО в Европе отказался признать вину США в ударе по иранской школе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич отказался признать вину США в ударе по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана. Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенате, трансляцию ведет Forbes на YouTube-канале.

«На протяжении всей своей карьеры я делал все, что в моих силах, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению. Я бы сказал вам, что остаюсь абсолютно привержен этому. Я знаю, что военное министерство тоже стремится к этому, и когда случаются подобные трагедии, это заставляет всех нас задуматься и попытаться улучшить наши действия», — отметил военный.

Главкому также задали вопрос о возможных причинах удара по школе, однако он отказался от прямого ответа на него. Он заявил, что «обычно возникает цепочка ошибок, аналогичная авиакатастрофе», добавив, что необходимо провести расследование и выявить все эти факторы случившегося.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на итоги предварительного расследования сообщила, что США ответственны за удар по начальной школе для девочек ракетами Tomahawk.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

