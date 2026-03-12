Главврач похитил миллионы в российском центре борьбы со СПИДом

На Кубани главный врач «Клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом» Валерий Кулагин похитил более восьми миллионов бюджетных рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По данным канала, Кулагин фиктивно устроил своих родственников и знакомых в центр и платил им премии и зарплаты.
В отношении главврача возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Он арестован и находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полиция задержала главного врача городской больницы № 33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову, заведующую офтальмологическим отделением.