Иран сделал предупреждение Трампу

Лариджани: Отключение электроэнергии позволило бы Ирану выследить военных США

Отключение электроэнергии, которым угрожал президент США Дональд Трамп, позволило бы Ирану выследить военных США в темноте. Такое предупреждение сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Али Лариджани в соцсети Х.

«Потребовалось бы всего полчаса, чтобы полное отключение электроэнергии охватило весь регион, а темнота стала бы подходящей возможностью выследить убегающих американских военнослужащих в регионе и поохотиться на них», — написал секретарь ВСНБ.

Таким образом Лариджани прокомментировал слова Трампа о том, что США могли бы меньше чем за час вызвать отключение электричества в Иране за счет ударов по энергетическим объектам, однако предпочли этого не делать.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

