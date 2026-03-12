Стало известно о потерях ЕС из-за конфликта на Ближнем Востоке

Il Giornale: Конфликт на Ближнем Востоке уже обошелся ЕС в 3 млрд евро

Ближневосточный конфликт заставил Европу в полной мере ощутить последствия энергетической зависимости, пишет Il Giornale.

Издание указало, что пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, американский президент Дональд Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится.

Автор прокомментировал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что первые десять дней боевых действий на Ближнем Востоке уже обошлись налогоплательщикам Европы в три миллиарда евро.

«Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что иранский кризис чреват шоком стагфляции Евросоюза.