13:46, 12 марта 2026Мир

Израиль ударил по ядерному объекту в Иране

ЦАХАЛ: Израиль нанес удар по ядерному центру Талеган в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Essam al-Sudani / Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по ядерному иранскому объекту «Талеган». Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«ВВС Израиля, действуя на основе точных разведывательных данных ЦАХАЛа, нанесли удар еще по одному объекту иранской ядерной программы. Комплекс "Талеган" использовался режимом для развития критически важных возможностей для разработки ядерного оружия», — сообщает ведомство.

В ЦАХАЛе утверждают, что комплекс якобы использовался для «разработки современных взрывчатых веществ и проведения экспериментов секретной программы разработки ядерного оружия в 2000-х годах».

Ранее в ЦАХАЛе объявили о новой серии ударов по объектам на территории Ирана.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

