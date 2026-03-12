Крупнейшая в мире нефтяная компания захотела купить украинские дроны

WSJ: Saudi Aramco захотела купить украинские дроны для защиты от атак Ирана

Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры по меньшей мере с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков, которые могут помочь защититься от иранских атак, направленных на нефтяные месторождения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, компания пытается как можно быстрее обеспечить поставки таких дронов — раньше собственного правительства и региональных конкурентов, в частности Катара.

Так, Saudi Aramco ведет диалог с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets. Они производят дроны-перехватчики, которые врезаются в другие дроны или подрываются рядом с ними.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot). В то же время Politico сообщало, что Запад провалил проект обеспечения Украины системами ПВО по программе PURL, тем самым лишив ее важных средств защиты от российских ударов.