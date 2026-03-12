КСИР сообщил об ударах по Израилю и базам США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение войск Ирана, сообщил об очередной атаке на Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Была осуществлена 42-я волна операции "Правдивое обещание 4", сопровождавшаяся запуском тяжелых ракет "Эмад", "Гадр", "Хейбаршекан", "Фаттах", а также ударных беспилотников по сердцу Тель-Авива и базам американской армии», — отмечается в заявлении корпуса.

Ранее КСИР объявил о самом мощном с начала конфликта ударе по объектам США и Израиля. По данным иранских военных, в ходе атаки была поражена спутниковая станция близ Тель-Авива, а также военные цели в Хайфе и Западном Иерусалиме.

10 марта российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Иранский коллега поблагодарил президента России за оказываемую поддержку, в частности за предоставление гуманитарной помощи Ирану. Путин также призвал к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.