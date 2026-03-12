Реклама

Лиза Ринна раздобыла редчайшую вещь для неожиданной цели

Телеведущая Ринна раздобыла сумку Hermès для извинений Роба Рауша перед коллегой
Екатерина Ештокина

Фото: John Nacion / Getty Images

Популярная американская телеведущая, актриса и бизнесвумен Лиза Ринна раздобыла редчайшую вещь для победителя шоу «Предатели» Роба Рауша, который захотел преподнести ее модели Мойре Хиггинс. Об этом она рассказала в TikTok.

62-летняя знаменитость уточнила, что коллега-дрессировщик неожиданно пожелал извиниться перед участницей «Предателей», занявшей второе место. Для этой цели Ринна воспользовалась связями и попросила знакомых найти и доставить эксклюзивную бордовую сумку Hermès Birkin с золотой фурнитурой.

«Мои друзья Исаак Бутс и Джеффри помогли нам наладить контакты, потому что у них были связи в Нью-Йорке, поэтому мы смогли быстро все организовать. В противном случае нам пришлось бы ехать в Париж, что заняло бы больше времени. Все сложилось просто волшебно, а то, что Роб вручил награду Мауре в программе Watch What Happens Live!, меня ужасно порадовало», — призналась звезда.

В феврале телезвезда Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей. Инфлюэнсерша купила бриллиантовый брелок Ashna Mehta Bag Bijoux, который прикрепила к сумке Hermès Himalaya Birkin.

