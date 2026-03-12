Реклама

12:34, 12 марта 2026

Мать заболевшей раком Лерчек попросила не беспокоить ее

Мать блогерши Лерчек попросила журналистов не звонить ей на фоне рака у дочери
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Эльвира Феопентова, мать блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), которая заболела раком четвертой стадии, попросила журналистов не беспокоить ее. Об этом пишет KP. RU.

В беседе с сотрудниками изданиям, которые позвонили ей по телефону, мать блогерши отказалась давать комментарии по поводу Лерчек и попросила не звонить ей. «Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. (...) Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью», — сказала Феопентова.

Отмечается, что во время беседы у матери Чекалиной был очень уставший голос.

Ранее сообщалось, что Лерчек будет проходить химиотерапию в государственной больнице в Москве. Блогерша пока находится дома, ей ставят капельницы с сильными обезболивающими препаратами.

4 марта стало известно, что Чекалину поместили в реанимацию онкологического отделения. Позднее ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что у блогерши нашли рак и метастазы в легких. Подруга Лерчек, блогерша Алина Акилова добавила, что у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии.

