23:45, 12 марта 2026Мир

МИД Ирана предупредил американцев о разорении из-за роста цен на нефть

Аракчи: От повышения мировых цен на нефть пострадают американские семьи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи соцсети X предупредил, что от повышения мировых цен на нефть пострадают простые американские семьи.

«Американцы не "заработают деньги" на резком росте цен на нефть и пошлинах. Они обогащают корпорации и разоряют домохозяйства», — подчеркнул политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что когда цены на нефть растут, Штаты зарабатывают много денег. Глава государства подчеркнул, что сейчас для него гораздо важнее справиться с Ираном, не допустив «уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира».

