13:49, 12 марта 2026

Мужчина расправился с бывшим начальником в уличной драке

В Сингапуре мужчина убил бывшего начальника на улице
Фото: Dr David Sing / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре мужчина расправился на улице с бывшим начальником. Об этом сообщает Mothership.

9 марта полиция отреагировала на вызов о драке на улице. На месте сотрудники обнаружили 70-летнего мужчину в бессознательном состоянии и его 48-летнего соперника с травмами, но в сознании. Обоих доставили в больницу. Старшего из пострадавших врачам спасти не удалось.

В ходе следствия выяснилось, что мужчины были давно знакомы. Оказалось, что пожилой мужчина был начальником 48-летнего. При этом причины их конфликта остаются неизвестными. Выжившего сингапурца арестовали. Ему грозит длительное тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина расправился с начальником из-за годовой премии. Выяснилось что в декабре 2025 года руководитель распорядился сократить годовую премию подчиненного с полутора месячных зарплат до одной.

