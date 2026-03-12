Реклама

Экономика
17:25, 12 марта 2026Экономика

На улицы Москвы вернулись электросамокаты

«Москва М125»: На улицы столицы России вернулись арендные электросамокаты
Полина Кислицына (Редактор)

На улицы столицы и Московской области вернулись арендные электросамокаты — скоро в регионе начнется сезон их проката. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной одним из жителей столичного региона, можно заметить скопление прокатных самокатов по обе стороны дороги — на тротуаре и автобусной остановке. «И все заставлено, и остановка сама вся заставлена. Как там подъезжать к остановочному пути, как грузиться — никто не знает. Вот, смотрите, что происходит», — прокомментировал увиденное мужчина. При этом он не уточнил, в каком районе было снято видео.

«Пешеходы, готовимся. Самокатчики, вспоминаем ПДД. Теперь точно весна», — написал автор публикации. В комментариях часть пользователей обрадовалась возобновлению работы кикшеринга, а другая напомнила о том, что правительство России рассматривает возможность запрета движения самокатов по тротуарам.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал запретить разговоры по телефону во время управления самокатом или велосипедом без гарнитуры. Помимо этого, он предложил штрафовать электросамокатчиков, которые не будут спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, а также в подземных и наземных переходах и в жилых зонах.

