Мема: ЕС сделает все возможное, чтобы конфликт с РФ на Украине продолжался

Европейский союз (ЕС) делает все возможное, чтобы конфликт с Россией на Украине продолжался. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Что мы знаем, так это то, что ЕС делает все, что в его силах, чтобы продолжать войну на Украине и вести войну против России. Милитаризация Европы продолжается, миллиарды тратятся на перевооружение», — написал он.

Финский политик отметил, что Еврокомиссия хочет обойти решение о приостановлении предоставления Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро. По его словам, подобные решения свидетельствуют о том, что Евросоюз не соблюдает свои законы и не уважает мнение государств-членов и их граждан.

Мема также подчеркнул, что ЕС перестал быть демократическим институтом. Сегодня он превратился в военную машину, которая готовит Европе катастрофическое будущее.

Ранее глава оборонного концерна в Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что за последние 30 лет страны Европы практически не инвестировали в военно-промышленный комплекс (ВПК), поэтому, если представится случай, запасы боеприпасов в ЕС стремительно закончатся.