Надежный союзник США в Европе осудил Трампа за удары по Ирану

Премьер Италии Мелони раскритиковала США за войну против Ирана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ужесточила риторику в отношении военной кампании США и Израиля на Ближнем Востоке. Она назвала действия Вашингтона и Тель-Авива частью тенденции интервенций, «выходящей за рамки международного права», пишет Politico.

Резкая смена тона произошла на фоне непопулярности конфликта среди итальянцев и приближения референдума по судебной реформе. Мелони также подчеркнула, что совместные базы с США в Италии используются только для логистики, а не для нанесения ударов, что требует отдельного одобрения парламента.

Politico обратило внимание, что до этого Мелони высказывалась более уклончиво, но новый тон для лидера, который заслужил репутацию «одного из самых надежных союзников США в Европе», отражает внутриполитическое давление и сближает ее позицию с критикой со стороны лидеров Испании, Франции и Нидерландов.

Ранее премьер-министр Италии осудила удары по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана и призвала найти ответственных за атаку.