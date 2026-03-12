Реклама

Наука и техника
02:00, 12 марта 2026

Найдено продлевающее жизнь природное вещество

F&F: Соединение из куркумы улучшает состояние организма в пожилом возрасте
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Stockimagefactorycom / Freepik

Соединение, содержащееся в куркуме, может продлевать жизнь и улучшать состояние организма в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, изучившие действие вещества бисдеметоксикуркумина (BDMC). Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи протестировали несколько природных соединений из куркумы и обнаружили, что именно BDMC обладает наиболее выраженным эффектом. При постоянном воздействии вещества средняя продолжительность жизни червей увеличивалась примерно на 17,7 процента, а при начале приема в середине жизни — до 24,2 процента. Кроме того, организмы лучше переносили тепловой стресс.

Помимо увеличения продолжительности жизни, соединение улучшало показатели так называемого «здорового старения». У животных наблюдалась более высокая подвижность, сохранялась способность к размножению, а также снижались признаки клеточного старения и накопление жиров.

Анализ механизмов показал, что ключевую роль может играть влияние вещества на сигнальные пути, связанные с рецептором эпидермального фактора роста (EGFR) — важной системой клеточной регуляции. Авторы подчеркивают, что результаты получены на модельных организмах, однако они указывают на перспективность природных соединений из пищи как потенциальных компонентов для поддержания здорового долголетия.

Ранее ученые выяснили, что куркума, шафран и другие приправы снижают выраженность депрессии.

