Экономика
15:16, 12 марта 2026Экономика

Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

Покупка офиса в нарезку наиболее рискованна для инвестора в Москве
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Покупка офиса в мелкую нарезку с кредитным плечом станет наиболее рискованной стратегией в 2026 году для непрофессиональных инвесторов в недвижимость Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По мнению инвестиционного директора компании «МегаСклад» Вячеслава Рожманова, даже 50 квадратных метров офисов в бизнес-центре класса В обойдутся в 12,5-15 миллионов рублей. Кроме того, он добавил, что банки неохотно кредитуют физлиц в случае покупки коммерческой недвижимости. Инвестору приходится искать дополнительные средства либо брать достаточно дорогой кредит. Скорее всего, это будет потребительский заем под 22-24 процентов.

Мелкая офисная нарезка действительно может показывать доходность 11-14 процентов при полной загрузке арендаторами, добавила Галина Гветадзе, руководитель мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций». Однако инвестор сталкивается с риском простоев, затратами на брокеров и поиском нанимателей, а также зависимостью от деловой активности малого бизнеса. Инвестор без опыта с коммерческой недвижимостью может не справиться с нагрузкой.

Ранее золото было названо самым прибыльным активом в период с 2019 по 2025 год. За последние семь лет доходность данного драгоценного металла увеличилась почти на 300 процентов, серьезно опередив инфляцию, которая составила почти 63 процента.

