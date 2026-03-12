Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

Покупка офиса в нарезку наиболее рискованна для инвестора в Москве

Покупка офиса в мелкую нарезку с кредитным плечом станет наиболее рискованной стратегией в 2026 году для непрофессиональных инвесторов в недвижимость Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По мнению инвестиционного директора компании «МегаСклад» Вячеслава Рожманова, даже 50 квадратных метров офисов в бизнес-центре класса В обойдутся в 12,5-15 миллионов рублей. Кроме того, он добавил, что банки неохотно кредитуют физлиц в случае покупки коммерческой недвижимости. Инвестору приходится искать дополнительные средства либо брать достаточно дорогой кредит. Скорее всего, это будет потребительский заем под 22-24 процентов.

Мелкая офисная нарезка действительно может показывать доходность 11-14 процентов при полной загрузке арендаторами, добавила Галина Гветадзе, руководитель мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций». Однако инвестор сталкивается с риском простоев, затратами на брокеров и поиском нанимателей, а также зависимостью от деловой активности малого бизнеса. Инвестор без опыта с коммерческой недвижимостью может не справиться с нагрузкой.

