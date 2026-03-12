Названы три неожиданные причины инсульта

Невролог Чен: Мытье головы в салоне может вызвать инсульт

Невролог Байбин Чен назвал неожиданные причины инсульта, которые на первый взгляд кажутся безобидными. На слова врача обратило внимание издание Daily Mirror.

По мнению специалиста, одной из неочевидных причин инсульта может стать массажер для шеи. Доктор объяснил, что сильное воздействие на область сонных и позвоночных артерий может повредить их стенку, что иногда приводит к образованию тромба и нарушению кровоснабжения мозга.

Также невролог предупредил, что инсульт может вызвать длительное запрокидывание головы назад, например, во время мытья головы в салоне красоты. По его словам, такая поза может сдавливать позвоночные артерии и ухудшать приток крови к мозгу.

Еще одним фактором риска врач назвал выдавливание прыщей на лице. Он уточнил, что опасно воздействовать на так называемый треугольник смерти. По его словам, инфекции в этой зоне могут распространяться глубже и в редких случаях приводить к тромбам и инсульту.

Ранее врач Даниэль Лопес Росетти предупредил, что плохая гигиена полости рта может привести к инсульту или инфаркту. Он пояснил, что опасные бактерии, обитающие во рту способны, через кровоток добраться до жизненно важных органов.