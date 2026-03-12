Одну категорию россиян призвали ужинать отварным картофелем с соленой сельдью и огурцами

Врач Кузнецов призвал при похудении ужинать картофелем с сельдью и огурцами

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что одной категории россиян необходимо ужинать отварным картофелем с соленой сельдью и огурцами. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кузнецов призвал ужинать этими продуктами людей, которые хотят сбросить лишний вес. Для них именно такое сочетание является идеальным, хотя принято считать, что при похудении в рацион необходимо включать авокадо, гречку и куриную грудку, отметил доктор.

Он пояснил, что вареный картофель имеет самый высокий индекс насыщения среди всех продуктов, а еще в нем мало калорий. Что касается сельди, в ней содержится большое количество белка и омега-3 жирных кислот. При этом врач подчеркнул, что не стоит покупать чрезмерно соленую рыбу, иначе утром могут появиться отеки. Огурцы, в свою очередь, полезны для микрофлоры кишечника, добавил Кузнецов.

