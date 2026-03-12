Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:27, 12 марта 2026Забота о себе

Одну категорию россиян призвали ужинать отварным картофелем с соленой сельдью и огурцами

Врач Кузнецов призвал при похудении ужинать картофелем с сельдью и огурцами
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что одной категории россиян необходимо ужинать отварным картофелем с соленой сельдью и огурцами. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кузнецов призвал ужинать этими продуктами людей, которые хотят сбросить лишний вес. Для них именно такое сочетание является идеальным, хотя принято считать, что при похудении в рацион необходимо включать авокадо, гречку и куриную грудку, отметил доктор.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Он пояснил, что вареный картофель имеет самый высокий индекс насыщения среди всех продуктов, а еще в нем мало калорий. Что касается сельди, в ней содержится большое количество белка и омега-3 жирных кислот. При этом врач подчеркнул, что не стоит покупать чрезмерно соленую рыбу, иначе утром могут появиться отеки. Огурцы, в свою очередь, полезны для микрофлоры кишечника, добавил Кузнецов.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева перечислила продукты, которые помогут защититься от перепадов настроения. Людей с этой проблемой она призвала включить в рацион бананы и шоколад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о критическом состоянии нового лидера Ирана

    Внешность Оксаны Самойловой на видео без фильтров вызвала споры в сети

    В России захотели дать право присутствовать на родах не только членам семьи

    Верховный лидер Ирана высказал позицию по Ормузскому проливу

    Зеленский объявил об учреждении на Украине дня языка соседнего народа

    Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

    Уехавший в Израиль Слепаков раскрыл связанную с эмиграцией сложность

    Ребенок вышел на кухню и встретил поедающую хлопья незнакомку без штанов

    Запад встревожился из-за послания нового верховного лидера Ирана

    ВМС США спрогнозировали нехватку огневой мощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok