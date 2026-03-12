Реклама

15:18, 12 марта 2026

Орбан позвонил своей матери после угроз со стороны Украины

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил своей матери и попросил не волноваться после угроз его семье со стороны Украины. Видеозапись разговора политик опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Не надо обо мне беспокоиться, у меня все хорошо. Надо о вас. (...) Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь», — заявил он в ходе разговора с матерью.

Комментируя ситуацию, Орбан также отметил, что его мать волнуется, но старается не демонстрировать переживания, чтобы не усугублять его положение.

Ранее Виктор Орбан заявил, что украинцы угрожают его семье. «Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — написал он.

