Отравившую ребенка наркотиками россиянку лишили родительских прав

Россиянка лишилась родительских прав из-за отравления сына наркотиками

В Челябинской области 32-летнюю россиянку лишили родительских прав в отношении троих ее детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянка изготавливала наркотическую смесь на основе наркотических веществ, таких как мефедрон и метадон, в детской бутылочке с водой и затем давала малышу. В результате младенец ушел из жизни в результате острого отравления наркотическими веществами.

Ранее в Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних местных жительниц, которые расправились с 40-летней мамой и 11-летним братом одной из них.