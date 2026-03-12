Реклама

13:33, 12 марта 2026Силовые структуры

Отравившую ребенка наркотиками россиянку лишили родительских прав

Россиянка лишилась родительских прав из-за отравления сына наркотиками
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Челябинской области 32-летнюю россиянку лишили родительских прав в отношении троих ее детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянка изготавливала наркотическую смесь на основе наркотических веществ, таких как мефедрон и метадон, в детской бутылочке с водой и затем давала малышу. В результате младенец ушел из жизни в результате острого отравления наркотическими веществами.

