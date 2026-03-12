Реклама

Снятая с рейса за просмотр видео без наушников пассажирка устроила истерику

Алина Черненко

Фото: A AronSchwartzliujie / Globallookpress.com

Пассажирку авиакомпании American Airlines сняли с рейса за просмотр видео с мобильного телефона без наушников. Об этом пишет таблоид New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Майами в Тампу, США. Из-за произошедшего женщина устроила истерику. Прежде чем ее вывели из самолета в сопровождении полицейских, она накричала на бортпроводников.

«Я смотрела видео 30 чертовых секунд на 50 процентах громкости, и это причина, по которой вы меня высаживаете?» — возмутилась разъяренная пассажирка, личность которой не раскрывается.

Полицейские попытались успокоить женщину, но она снова разразилась гневной тирадой. «Разве это не Америка, где свобода слова, или мы ведем себя как придурки по отношению ко всем подряд?» — спросила она одного из стражей правопорядка.

Когда нарушительница покинула салон, ее попутчики поблагодарили правоохранителей и зааплодировали.

Ранее пассажир авиакомпании Southwest Airlines захотел помолиться во время Рамадана на борту самолета, но сорвал рейс. Мужчина поставил таймер с напоминанием на телефоне, чем спровоцировал обеспокоенность со стороны персонала.

