Наука и техника
15:11, 12 марта 2026Наука и техника

Перечислено вооружение российского Су-35 с «уничтожителем Patriot»

Су-35С ВКС России совершил полет с «уничтожителем Patriot» и дальнобойной Р-37М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России, который совершил полет в интересах группировки войск «Юг», оснастили противорадиолокационной ракетой Х-31ПД и боеприпасами для уничтожения воздушных целей. Вооружение самолета перечислил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на официальные кадры, демонстрирующие подготовку истребителя поколения 4++ к вылету. Под крылом Су-35С можно заметить Х-31ПД, которая способна выиграть дуэльный бой у системы противовоздушной обороны Patriot. Ракета с дальностью до 250 километров несет боевую часть весом 110 килограммов.

Также в арсенал Су-35С вошла ракета класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М, которая может перехватить цель на расстоянии до 300 километров. Ее дополняют ракеты Р-73М, Р-77М и Р-77-1.

Дополнительную защиту истребителя обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы Л-265М10-02 «Хибины-М». Он способен нарушать работу радиолокационных станций противника.

В декабре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Минобороны России очередные партии истребителей Су-35С.

