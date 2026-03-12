Реклама

09:06, 12 марта 2026

Покинувший Россию комик с Украины объяснил эмиграцию

Живущий в Европе комик Дмитрий Романов заявил, что давно размышлял об эмиграции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Дмитрий Романов / YouTube

Стендап-комик родом с Украины Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Европе, объяснил эмиграцию. В публикации в своем Telegram-канале он заявил, что давно размышлял о переезде в другую страну.

«Я давно хотел уехать. В 2020-м [году] пробовал Испанию — вернулся. С 2022-го по 2023-й — фактически кочевой период. В 2023-м остановился в Португалии», — рассказал юморист. Он объяснил желание переехать тем, что, по его мнению, в других странах более развита среда.

Романов также добавил, что перед эмиграцией волновался из-за мыслей о том, как он будет зарабатывать в новой стране. При этом юморист отметил, что на момент переезда у него была финансовая подушка.

Ранее Романов рассказал, что у его дочери португальское гражданство. По словам комика, ребенок ходит в детский сад в Португалии и с детства говорит на двух языках — португальском и русском.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Юмористам также запретили въезд в страну.

