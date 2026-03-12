Реклама

14:46, 12 марта 2026МирЭксклюзив

Политолог указал на уникальное для США негативное последствие атаки на Иран

Политолог Дудаков: Впервые со Второй мировой видим горящие военные базы США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о победе над Ираном — политический газлайтинг, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он также указал на уникальное для США негативное последствие атаки на Иран

«Мы наблюдаем политический газлайтинг со стороны Трампа, когда он говорит, что США уже одержали сокрушительную победу в Иране. При этом Вашингтон до сих пор не может объяснить ни причины, ни цели этой интервенции. То говорили об уничтожении ядерной программы, то о режиме», — напомнил Дудаков.

При этом, как заметил политолог, Иран продолжает атаки по американским базам, наносит существенные ущерб военной инфраструктуре США, что сложно назвать победой Трампа.

«Да, у Ирана действительно есть серьезные потери в военно-экономической сфере, но власть, несмотря на это, выстояла. И страна продолжает очень сильно огрызаться в ответ на все действия США и Израиля. Кроме того, мы, наверное, впервые видим кадры американских горящих военных баз — с таким США не сталкивались со времен Второй мировой. И это сильно подрывает позиции самого Вашингтона, его союзников. Становится очевидно, что американцы не могут никому гарантировать безопасность, не могут защитить даже собственные базы», — заключил политолог.

Ранее Трамп заявил о победе в войне с Ираном. По его словам, конфликт с Тегераном закончился в первый час.

