Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

АТОР: За сорванный тур на Ближнем Востоке туристы могут получить компенсацию

На текущий момент, согласно законодательству, российские туристы могут претендовать на стопроцентное возмещение понесенных расходов за сорванный отдых на Ближнем Востоке, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что застрявшие на Ближнем Востоке из-за конфликта туристы смогут получить компенсацию потраченных средств. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания правительства.

Представитель АТОР объяснил, что для получения компенсации надо сформировать заявление на возврат. Сейчас операторы рассматривают туры по 31 марта, но если постановление будет продлено, то срок аннулированных заявок скорее всего увеличится, дополнил он.

«После этого, рассматривая заявление, операторы могут воспользоваться фондами персональной ответственности. Для этого они сформируют реестры до 15-го числа. И далее объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" будет производить выплаты. Какой перечень документов должны поступить туроператам от туристов, мы пока не знаем, но ожидаем в скором времени разъяснения от Минэкономразвития», — уточнил Мурадян.

Как стало известно, обострение военного конфликта на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу в России почти в два десятка миллиардов рублей. При этом уточнялось, что компании не могут удерживать фактически понесенные расходы.