Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 12 марта 2026РоссияЭксклюзив

Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

АТОР: За сорванный тур на Ближнем Востоке туристы могут получить компенсацию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Raghed Waked / Reuters

На текущий момент, согласно законодательству, российские туристы могут претендовать на стопроцентное возмещение понесенных расходов за сорванный отдых на Ближнем Востоке, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что застрявшие на Ближнем Востоке из-за конфликта туристы смогут получить компенсацию потраченных средств. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания правительства.

Представитель АТОР объяснил, что для получения компенсации надо сформировать заявление на возврат. Сейчас операторы рассматривают туры по 31 марта, но если постановление будет продлено, то срок аннулированных заявок скорее всего увеличится, дополнил он.

«После этого, рассматривая заявление, операторы могут воспользоваться фондами персональной ответственности. Для этого они сформируют реестры до 15-го числа. И далее объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" будет производить выплаты. Какой перечень документов должны поступить туроператам от туристов, мы пока не знаем, но ожидаем в скором времени разъяснения от Минэкономразвития», — уточнил Мурадян.

Как стало известно, обострение военного конфликта на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу в России почти в два десятка миллиардов рублей. При этом уточнялось, что компании не могут удерживать фактически понесенные расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Аргентина отказалась играть Финалиссиму-2026 в Мадриде

    Директор ФСИН сообщил о существенном кадровом голоде

    Семья бросилась спасать унесенных волной возлюбленных и не выжила

    Порядок получения компенсации за сорванный отдых на Ближнем Востоке объяснили

    Зеленский договорился производить дроны с соседней страной

    Объявлено о начале ВСУ охоты на российских бойцов из-за одного обстоятельства

    Участника рыболовного турнира с призом 790 тысяч рублей арестовали за мошенничество

    Водитель вылил на дорогу 20 тысяч литров фекалий и парализовал движение

    Главком НАТО рассказал об использовании опыта на Украине в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok