15:15, 12 марта 2026

Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

Мишустин: Застрявшим на Ближнем Востоке туристам возместят потери
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Oman News Agency / Handout / Reuters

Застрявшие на Ближнем Востоке из-за конфликта российские туристы смогут получить компенсацию потраченных средств. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии заседания правительства, его слова приводит ТАСС.

«Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей, в том числе из Фонда персональной ответственности, если путевка была в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта текущего года», — сообщил он.

Ранее стало известно, что обострение военного конфликта на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу в России почти в два десятка миллиардов рублей. При этом уточнялось, что компании не могут удерживать фактически понесенные расходы.

