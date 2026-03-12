Появилось видео мощного удара Ирана по американскому танкеру в Персидском заливе

Clash Report поделился видео удара Ирана по принадлежащему США танкеру

В сети появились кадры мощного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по танкеру Safe Sia под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США, в Персидском заливе. Видео опубликовал Clash Report на странице в социальной сети X.

«Момент попадания снаряда в северной части Персидского залива в нефтяной танкер Safesea Vishnu, связанный с США», — говорится в публикации.

Ранее Иран атаковал танкер Safe Sia под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе. Отмечается, что судно было атаковано после того, как проигнорировало предупреждения Военно-морских сил КСИР.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Он позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.