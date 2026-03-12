Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:17, 12 марта 2026Культура

Пригожин высказался о характере Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова суперпорядочным человеком
Ольга Коровина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин назвал народного артиста России Филиппа Киркорова одним из самых порядочных людей в отечественном шоу-бизнесе. Его слова приводит «Пятый канал».

Медиаменеджер рассказал, что уже много лет знаком с Киркоровым и считает его «суперпорядочным» человеком. По словам Пригожина, исполнитель всегда проявляет искреннюю заботу о своих коллегах, относится к ним с уважением и благодарностью.

«Вот ты едешь к нему в гости — он тебе потом еще много раз позвонит, поблагодарит. Я не знаю, откуда у него столько сил», — отметил продюсер. Пригожин добавил, что эмоциональность певца может быть причиной конфликтов, но это компенсируется его человеческими качествами.

Ранее Пригожин прокомментировал заявление певца Андрея Губина, назвавшего лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова шепелявым и профнепригодным. Продюсер призвал сделать скидку на умственные и физические отклонения звезды 1990-х.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности

    Израиль пригрозил Ливану

    «АксельФарм» проиграла суд российским антимонопольщикам

    Орбан позвонил своей матери после угроз со стороны Украины

    Пригожин высказался о характере Киркорова

    Аврора Киба сделала заявление о контракте с Лепсом

    Названы самые рискованные инвестиции на рынке недвижимости Москвы

    Застрявшие на Ближнем Востоке россияне смогут получить компенсацию

    ФСИН прокомментировала условия пребывания в СИЗО отравителя из Балашихи

    Появилось видео мощного удара Ирана по американскому танкеру в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok