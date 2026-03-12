Пригожин высказался о характере Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Филиппа Киркорова суперпорядочным человеком

Продюсер Иосиф Пригожин назвал народного артиста России Филиппа Киркорова одним из самых порядочных людей в отечественном шоу-бизнесе. Его слова приводит «Пятый канал».

Медиаменеджер рассказал, что уже много лет знаком с Киркоровым и считает его «суперпорядочным» человеком. По словам Пригожина, исполнитель всегда проявляет искреннюю заботу о своих коллегах, относится к ним с уважением и благодарностью.

«Вот ты едешь к нему в гости — он тебе потом еще много раз позвонит, поблагодарит. Я не знаю, откуда у него столько сил», — отметил продюсер. Пригожин добавил, что эмоциональность певца может быть причиной конфликтов, но это компенсируется его человеческими качествами.

Ранее Пригожин прокомментировал заявление певца Андрея Губина, назвавшего лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова шепелявым и профнепригодным. Продюсер призвал сделать скидку на умственные и физические отклонения звезды 1990-х.