18:38, 12 марта 2026Мир

Прорыв иранской ракеты через плотный огонь Patriot сняли на видео

Видео прорыва иранской ракеты через огонь Patriot в ОАЭ появилось в сети
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Поражение цели иранской ракетой, прорвавшейся через огонь американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, попало на видео. Кадры, снятые в районе порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), публикует Telegram-канал «Военная хроника».

На них видно, как расчет зенитного ракетного комплекса выпускает четыре ракеты-перехватчика. Однако баллистический снаряд Ирана проходит буквально сквозь них. После этого в порту прогремел взрыв.

«Доказанная эффективность американских систем ПВО начинает вызывать все больше вопросов. Трудно сказать, что именно произошло в данном эпизоде: запаниковал ли оператор и выпустил лишние перехватчики или же сработала система маневрирования боевых блоков. Но результат налицо», — говорится в посте.

По предварительным данным, удар пришелся на территорию, где располагалось нефтехранилище.

Ранее в сети появилось фото момента полета к целям сразу восьми десятков боевых блоков сверхтяжелой иранской баллистической ракеты «Хорремшехр-4», сделанное израильским пилотом из кабины самолета.

