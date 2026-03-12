Реклама

Спорт
01:13, 12 марта 2026Спорт

ПСЖ Сафонова одолел «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ российского вратаря Сафонова одолел «Челси» в игре 1/8 финала Лиги чемпионов
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

ПСЖ российского вратаря Матвея Сафонова одолел «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 5:2.

Дубль оформил Хвича Кварацхелия, еще по голу в составе парижан забили Брэдли Баркола, Витинья и Усман Дембеле. За лондонцев отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.

Ответная игра между этими соперниками пройдет в Лондоне 17 марта. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.

