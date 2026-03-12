Реклама

23:49, 12 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта схема передачи «откатов» экс-замгубернатору Курской области

Подрядчик Головченко отдал экс-замгубернатору Курской области Смирнову 9 млн руб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Курский подрядчик Виктор Головченко заявил, что передавал «откаты», которые предназначались бывшему замгубернатора Курской области Алексею Смирнову. Об этом сообщает РИА Новости.

Головченко выступил как свидетель по уголовному делу о получении взятки. Он сообщил, что передал в качестве «откатов» около девяти миллионов рублей. Чтобы получить контракты в регионе, замгубернатора Смирнову необходимо было отдавать часть суммы контракта.

«Вообще привязка была изначально к процентам. То есть, звучала сумма, что нужно передавать 10 процентов. Впоследствии она увеличивалась», — сказал Головченко в зале суда.

Подрядчик также добавил, что средства передавали на парковке Курского ЦУМа или парковке торгового центра.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты превысил один миллиард рублей. Смирнова взяли под госзащиту после заключения сделки со следствием.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве.

