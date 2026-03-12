Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:53, 12 марта 2026Наука и техника

Распространенный вирус назвали фактором развития рака легких

Cell: Тяжелые формы COVID-19 и гриппа могут повышать риск развития рака легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom

Тяжелые формы COVID-19 и гриппа могут создавать условия для развития рака легких спустя месяцы или даже годы после болезни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Виргинии. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Ученые обнаружили, что серьезные вирусные инфекции способны «перепрограммировать» иммунные клетки в легких. После тяжелого воспаления нейтрофилы и макрофаги — клетки, которые обычно защищают организм — начинают поддерживать длительное воспалительное состояние тканей. В такой среде опухолевым клеткам легче закрепляться и расти.

Материалы по теме:
Россияне переносят ОРВИ на ногах. Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
Россияне переносят ОРВИ на ногах.Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
27 марта 2025
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025

Эксперименты на мышах показали, что после тяжелой инфекции легких вероятность развития рака значительно возрастала, а течение заболевания становилось более агрессивным. Анализ данных пациентов подтвердил эту связь: у людей, ранее госпитализированных с тяжелым COVID-19, риск рака легких оказался примерно на 24 процента выше, независимо от курения и других сопутствующих факторов.

Исследователи также обнаружили важную деталь: вакцинация существенно снижала эти неблагоприятные изменения в легочной ткани. По словам авторов работы, это может означать, что вакцины защищают не только от тяжелого течения инфекции, но и от ее возможных долгосрочных последствий.

Ученые считают, что пациентов, перенесших тяжелые вирусные пневмонии, в будущем может быть полезно наблюдать более внимательно, чтобы выявлять рак легких на ранних стадиях.

Ранее ученые сообщили о создании новой назальной вакцины, которая защищает от вирусов, бактерий и аллергенов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok