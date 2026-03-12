Распространенный вирус назвали фактором развития рака легких

Cell: Тяжелые формы COVID-19 и гриппа могут повышать риск развития рака легких

Тяжелые формы COVID-19 и гриппа могут создавать условия для развития рака легких спустя месяцы или даже годы после болезни. К такому выводу пришли исследователи из Университета Виргинии. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Ученые обнаружили, что серьезные вирусные инфекции способны «перепрограммировать» иммунные клетки в легких. После тяжелого воспаления нейтрофилы и макрофаги — клетки, которые обычно защищают организм — начинают поддерживать длительное воспалительное состояние тканей. В такой среде опухолевым клеткам легче закрепляться и расти.

Эксперименты на мышах показали, что после тяжелой инфекции легких вероятность развития рака значительно возрастала, а течение заболевания становилось более агрессивным. Анализ данных пациентов подтвердил эту связь: у людей, ранее госпитализированных с тяжелым COVID-19, риск рака легких оказался примерно на 24 процента выше, независимо от курения и других сопутствующих факторов.

Исследователи также обнаружили важную деталь: вакцинация существенно снижала эти неблагоприятные изменения в легочной ткани. По словам авторов работы, это может означать, что вакцины защищают не только от тяжелого течения инфекции, но и от ее возможных долгосрочных последствий.

Ученые считают, что пациентов, перенесших тяжелые вирусные пневмонии, в будущем может быть полезно наблюдать более внимательно, чтобы выявлять рак легких на ранних стадиях.

Ранее ученые сообщили о создании новой назальной вакцины, которая защищает от вирусов, бактерий и аллергенов.