14:22, 12 марта 2026Спорт

Россия подготовила иск по возвращению сборной страны по хоккею

Дегтярев заявил, что Россия подготовила иск по возвращению сборной по хоккею
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что страна подготовила иск по возвращению сборной по хоккею. Его слова приводит РИА Новости.

Дегтярев рассказал, что иск будет подан в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Мы окажем хоккеистам полную поддержку. Уверен, что исход будет положительным», — посчитал он.

Ранее Дегтярев назвал негодяем президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. «Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция», — добавил он.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимали участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги.

