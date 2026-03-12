Реклама

19:34, 12 марта 2026

Россиян призвали воздержаться от стрижки одного вида деревьев на даче

Садовод Черноусова: Хвойные деревья на даче не стоит стричь весной
Нина Ташевская
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Хвойные деревья на даче не стоит обрезать весной, так как в это время года они очень чувствительны к такой манипуляции. Воздержаться от стрижки этого вида растений призвала россиян ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова, ее слова передает aif.ru.

Садовод посоветовала проводить формирующую стрижку елей и пихт осенью, а для работы с сосной — подождать конца мая или июня. Эксперт отметила, что при помощи стрижки обычную сосну можно сделать компактной и похожей на японский бонсай.

«Для этого следует дождаться, когда появятся молодые приросты. Потом берете секатор или ножницы или просто голыми руками удаляете 2/3 длины этих мягких веточек», — рассказала Черноусова. Тогда дерево замедлит рост в высоту и станет более пушистым.

Ранее российских дачников призвали заранее защитить участки от весеннего затопления. Для этого нужно очистить канавы от мусора и проложить трубу, чтобы вода могла уходить за пределы территории.

