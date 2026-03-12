Россиянам перечислили приводящие к аресту татуировки

Юрист Владимир Гартман: Демонстрация тату со свастикой может привести к аресту

Юрист Владимир Гартман перечислил россиянам татуировки, которые могут привести к штрафу или аресту. Материал публикует Life.ru.

Эксперт уточнил, что в Уголовном кодексе или КоАП РФ нет статьи, которая наказывает исключительно за факт наличия наколки любой тематики. Однако открытая демонстрация рисунков с запрещенной символикой попадает под действие закона. Речь идет об изображениях свастики или иных запрещенных символов и аббревиатур, в том числе движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

Судебная практика по таким делам существует. Людей привлекали к ответственности именно за открытую демонстрацию таких татуировок. Однако если изображение скрыто под одеждой и вы никому его не показываете, состава правонарушения нет Владимир Гартман юрист

Специалист пояснил, что запрещенные к публичной демонстрации тату попадают под действие закона статьи 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). За нее предусмотрено наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

