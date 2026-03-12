Российские банки начнут проверять лимит карт у клиентов

ЦБ: Банки смогут проверять лимит карт у клиентов, не нарушая тайну

Запуск в России единого реестра банковских карт, который запланирован на 2027 год, позволит банкам проверять общее количество карт, открытых клиентом в разных финансовых организациях. Как пишут «Известия» со ссылкой на Центральный Банк России, это никак не будет влиять на банковскую тайну.

Финансовые организации получат доступ к системе, где они будут смотреть, не превышен ли лимит карт у клиента, а после решать — выпускать человеку новую карту или отказать в ее выдаче.

«При этом информация, которая по сути является банковской тайной, так и останется банковской тайной. Например, банк не увидит из реестра, сколько у конкретного гражданина карт в других банках и в каких именно», — добавили в регуляторе.

Ранее экономист Эльвира Глухова предупредила россиян о том, что в обозримом будущем они могут столкнуться с блокировкой банковских карт при снятии наличных в банкоматах.