Самая красивая женщина в мире в прозрачном бюстгальтере посетила Неделю моды в Париже

Манекенщица Белла Хадид в откровенном виде посетила модный показ в Париже

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном виде посетила Неделю моды в Париже. Фото опубликовало издание Daily Mail.

29-летняя знаменитость, которая ранее была признана самой красивой женщиной в мире, посетила модный показ бренда Revolve. Так, манекенщица выбрала для выхода в свет черные облегающие бриджи и остроносые лакированные туфли. Кроме того, она надела кожаную куртку и прозрачный бюстгальтер с кружевами.

Также на размещенных кадрах видно, что визажисты дополнили образ звезды подиума макияжем в нюдовых тонах, а стилисты — прической с прямыми прядями и кулоном в виде сердца.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид вызвала ажиотаж в сети дефиле в откровенном наряде на показе бренда Saint Laurent.