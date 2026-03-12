Реклама

Силовые структуры
17:37, 12 марта 2026Силовые структуры

Самого юного террориста России из Minecraft арестовали по новому уголовному делу

Осужденного за план взорвать ФСБ в Minecraft Уварова арестовали по новому делу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самого юного террориста России, 20-летнего жителя Канска Никиту Уварова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который отбывает наказание за план взорвать здание ФСБ в Minecraft и который должен был выйти из колонии 19 марта, арестовали по новому уголовному делу. Об этом сообщает Ngs24.ru.

По данным издания, Советский районный суд Красноярска арестовал его по делу, которое расследуется в его отношении по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, в феврале и июле 2025 года юноша, находясь в колонии, позиционировал себя участником экстремистского движения и рассказывал другим заключенным правила жизни и поведения для внедрения криминального стиля общения и законов криминального мира в колонии.

Уваров — один из трех 14-летних школьников из Канска, которые летом 2020 года были задержаны сотрудниками ФСБ. Подростков обвинили в создании террористического сообщества. На тот момент они стали самыми юными фигурантами дел о терроризме.

