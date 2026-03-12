Реклама

12:04, 12 марта 2026МирЭксклюзив

Военный оценил силы поддерживающих Иран сторон

Военный эксперт Дандыкин: «Хезболла» отвлекает авиацию Израиля от Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ливанское шиитское движение

Ливанское шиитское движение. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Поддерживающие Иран прокси-группировки отвлекают авиацию и другие войска Израиля, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Их силы он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«[Радикальная палестинская группировка] ХАМАС в районе Газы практически разбита. Еще есть хуситы на Красном море, в Йемене, но они еще по факту в бой не вступали, потому что, видимо, Иран не просил их, а вот в Ливане идут бои», — сообщил эксперт.

Он уточнил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило о начале военной операции против Израиля и выпустило по северу страны более 100 ракет. По некоторым данным, им удалось пробить железный купол, добавил Дандыкин. Израиль же предупреждает, что будет бить по инфраструктуре Ливана и жизненно важным объектам, указал собеседник «Ленты.ру».

«Это не те ракеты, которыми Иран стреляет, это немножко другое по расстоянию и по качеству, но тем не менее идут бои на юге Ливана, и Израилю приходится, по сути дела, воевать на два фронта. Во всяком случае это отвлекает часть сил Израиля, авиацию и другие войска, им приходится тратить усилия и ракеты те же самые, а их запасы не беспредельные, и они очень дорогие, но в основном нагрузка вся, конечно, на Иране», — поделился спикер.

Ранее Израиль начал ограниченную наземную военную операцию на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла».

