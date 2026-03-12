Реклама

Сийярто назвал причину истерики в Киеве

Сийярто: В Киеве паника из-за отказа Венгрии согласовать новый кредит ЕС
Марина Совина
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украину охватили истерика и паника из-за отказа Будапешта согласовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро в пользу Украиы. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволим дать им военный кредит в размере 90 миллиардов евро», — отметил он.

Министр также раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят о конфликте на Украине как о своем. Это создает впечатление, как будто в ЕС приняли решение о том, что Европа должна вступить в войну.

Ранее сообщалось, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит ЕС о в ответ на прекращение транзита российской нефти. По словам Петера Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

Также сообщалось, что венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба».

