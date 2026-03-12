Сложность применения опыта Украины на Ближнем Востоке объяснили

Аналитик Полетаев: Опыт Украины не применим к Ближнему Востоку из-за расстояний

Опыт Украины в противостоянии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) не применим к конфликту на Ближнем Востоке из-за расстояний между точками запуска дронов и конечными целями. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Когда летят российские дроны, их начинают отслеживать еще с российской территории, с помощью, в общем-то, американских средств. У Украины достаточно большая глубина, до двух тысяч километров, плюс еще территория России, соответственно, есть время все это отследить и перехватить Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев прокомментировал намерения Киева предоставить США, Израилю и странам Персидского залива технологии по противодействию БПЛА и указал на способность сторон конфликта к мониторингу и отражению налетов БПЛА. По его мнению, среди стран-участников конфликта только Израиль может в значительной степени использовать украинский опыт выявления и поражения беспилотников.

В частности, эксперт отметил, что расстояние от Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах до Ирана составляет 150 километров, что влияет на вероятность выявления и поражения иранских БПЛА Shahed. При этом, как добавил Полетаев, в случае Украины беспилотник, пролетев аналогичное расстояние, будет находиться на территории Сумской или Полтавской областей на значительном удалении от Киева. Аналитик также подчеркнул, что с учетом скорости дронов порядка 150 километров в час это затрудняет работу мобильных огневых групп по борьбе с беспилотниками по украинскому образцу.

Ранее США и Катар решили приобрести беспилотники у Украины для борьбы с Ираном. В Киеве также обсуждалась возможность обмена беспилотников на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.