Стало известно о печальной судьбе бывшего вора в законе Дато Кутаисского в тюрьме Бейрута

В тюрьме Бейрута умер бывший вор в законе Чихвария, осужденный за кражи

В тюрьме Бейрута умер 62-летний бывший вор в законе Давид Чихвария, отбывавший там срок за кражи. Об этом стало известно «Прайм Крайм».

О нахождении в ливанской тюрьме криминального авторитета, известного в преступном мире как Дато Кутаисский, стало известно два года назад. Другие подробности о смерти неизвестны.

Чихвария короновали в 1994 году после отбытия шестилетнего срока за незаконное оружие и хулиганство по приговору Гагаринского суда Москвы. «Крестными отцами» Дато называют Эмиля Хобского, Шалву Хонского, Гию Тахи и Рамаза Дзнеладзе.

Воровской статус Чихвария потерял с подачи земляка из Кутаиси Николая Тутберидзе (Маци) из-за конфликта «по некоторым лагерным моментам». Дато в начале 2000-х дважды судили в Москве за квартирные кражи.

