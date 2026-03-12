Реклама

Бывший СССР
12:57, 12 марта 2026Бывший СССР

Стало известно об охвате российскими войсками одного из городов в ДНР

Пушилин: ВС России практически охватили Красный Лиман
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России практически охватили Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передают «Вести».

«Касаемо Красного Лимана, также уже практически охвачен данный населенный пункт», — уточнил Пушилин.

По его словам, в настоящее время в Красном Лимане ведутся городские бои. Он также отметил перспективу скорого взятия населенного пункта армией России.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

