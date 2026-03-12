Стилистка высказалась о работе с Оксаной Самойловой фразой «не готова платить»

Стилистка Гала Борзова заявила, что Оксана Самойлова не готова платить за работу

Российская стилистка Гала Борзова высказалась о работе с блогершей и предпринимательницей Оксаной Самойловой фразой «не готова платить». Интервью с ней появилось на YouTube-канале Амина Centr.

Специалистка заявила, что непродолжительное время сотрудничала с инфлюэнсершей, и отметила, что та не хотела предоставлять денежное вознаграждение.

«Она, как многие очень популярные блогеры, не готова платить деньги. То есть такие люди, знаешь, хотят, чтобы все было по бартеру», — объяснила Борзова.

При этом она вспомнила, как дочерям Самойловой после съемок подарили взятые для них у одного из брендов платья. Впоследствии представители марки спросили, можно ли сделать скриншоты получившихся кадров с девочками, чтобы рассказать в своем аккаунте, что это их платья. Блогерша отказала и пригрозила юристами.

В марте Самойлова высказалась о нападающем сборной Франции и мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, который толкнул ее при выходе из отеля в Париже.